Новый этап снятия ограничений в Москве. Главное

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене еще некоторых ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Запреты будут снимать в два этапа — с 13 июля и 1 августа.

С 13 июля

Отменяется обязательное ношение масок на улице, оно становится рекомендательным. При этом маски и перчатки по-прежнему придется носить в транспорте, магазинах и других общественных местах. Сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию.

Отменяются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг и иных видов деятельности. Сохраняются только санитарные требования.

Компании и организации смогут самостоятельно решать, оставлять сотрудников на удаленке или возвращать в офисы.

Все образовательные учреждения, детские лагеря и развлекательные центры для детей смогут заработать в обычном режиме.

Снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и подобных организаций, однако они должны быть заполнены на 50% от максимальной вместимости.

С 1 августа

Смогут открыться театры, кинотеатры и концертные залы вместимостью не более 3 тыс. человек. При этом число посетителей не должно превышать 50%.

Увеличат число зрителей на спортивных соревнованиях с 10% до 50% вместимости объекта.

Смогут заработать кружки и секции программы "Московское долголетие", занятия разрешили проводить только на открытом воздухе.

Оставшиеся ограничения

Сохраняется запрет на проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, поскольку на них невозможно обеспечить соблюдение соцдистанции.

По словам Собянина, сроки отмены этих ограничений объявят, как только власти Москвы убедятся, что число заразившихся коронавирусной инфекцией продолжает снижаться.