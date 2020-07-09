Госдума предоставляет работникам старше 40 лет выходной раз в год для диспансеризации

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении правительственный законопроект о праве работника старше 40 лет на один выходной день ежегодно для прохождения диспансеризации.

"Работники, достигшие возраста 40 лет... имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", - говорится в тексте инициативы. Документ не распространяется на работающих пенсионеров.

В редакции второго чтения уточняется форма отчетности работников. "Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом", - отмечается в тексте одобренной поправки.

По мнению кабмина, указанные меры обеспечат "повышение доступности диспансеризации, сохранение здоровья работающего населения, увеличение продолжительности активной трудовой жизни" за счет предупреждения заболеваний и их раннего выявления.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в феврале текущего года. Правовое управление Госдумы заключило, что не имеет к документу замечаний "правового и юридико-технического характера", указав при этом на лингвостилистические недочеты.