Песков пообещал, что мнения журналистов о ситуации в отрасли будут доложены Путину

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обязательно будет проинформирован о мнениях представителей СМИ по ситуации в отрасли, в том числе в связи с делом экс-журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, настроение отрасли - это то, что должно быть и будет докладываться президенту, и те взгляды, которые озвучивают представители отрасли, тоже, безусловно, будут доводиться до сведения президента", - сказал представитель Кремля, комментируя утверждения, что сфера СМИ ощущает на себе определенное давление в связи с задержаниями журналистов.

Отвечая на вопрос о том, может ли уголовное преследование Сафронова быть связано с его статьей в "Коммерсанте" о якобы предстоящей отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, Песков напомнил, что он не знаком с материалами следствия. "Я не знаю, откуда могло это все (такие версии - прим. ТАСС) взяться", - отметил он.

Дело Сафронова

По версии ФСБ, Сафронов был завербован чешской спецслужбой в 2012 году. Само задание он выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке в 2017 году. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США.

В 2012-2017 годах Сафронов работал в газете "Коммерсант". Следователь ФСБ заявил, что это дело не связано с журналистской деятельностью Сафронова, однако защита придерживается другого мнения. Во вторник он был задержан и арестован, в отношении него возбуждено дело о государственной измене. Он содержится в СИЗО "Лефортово".