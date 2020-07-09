В России две недели подряд выявляют не больше 7 тыс. заразившихся коронавирусом в сутки

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в России уже на протяжении двух недель не превышает 7 тыс., следует из опубликованных в четверг данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост третий день подряд держится на уровне 0,9%.

Две недели, то есть один полный инкубационный период коронавирусной инфекции, прошли с того момента, как в городах России состоялись парады Победы. Данные оперативного штаба показывают, что в большинстве регионов, где они проводились, не фиксируется подъем заболеваемости.

В России зарегистрировали 176 летальных исходов за сутки - примерно столько же, сколько днем ранее. Всего, по данным оперативного штаба, из-за коронавируса умерли 10 843 человека, или 1,53% заразившихся.

Количество уже выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло на 8 805, до 481 316. Это 68% всех инфицированных.

За сутки в стране выявили 6 509 инфицированных, их общее количество достигло 707 301. Число так называемых активных случаев, то есть тех, кто продолжает лечение в данный момент, уменьшилось до 215 142, что составляет 30,4% заразившихся. По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, в больницах лечатся меньше половины из них.

Так, в Москве за сутки выявили 568 случаев заражения - это минимум с 5 апреля. Выздоровели, по информации штаба, еще 1 173 человека, в целом доля вылечившихся в столице превысила 71%. При этом уже полмесяца в городе открыты рестораны и кафе, спортзалы и бассейны, детские площадки, а с отмены всеобщей самоизоляции и пропускного режима прошел уже месяц. Более того, в четверг мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дальнейшем смягчении ограничительных мер с 13 июля и 1 августа.

В Забайкалье, где ситуация еще недавно вызывала серьезные опасения специалистов, распространение инфекции также замедлилось: за минувшие сутки коронавирус в регионе подтвердили у 36 человек - вдвое меньше, чем в среднем в двадцатых числах июня. Похожая динамика наблюдается в Приморье и Приамурье, а в Бурятии, Сахалинской области и Хабаровском крае, в которых также прошли парады, заболеваемость осталась на прежнем уровне.

В Волгоградской, Воронежской и Ростовской областях за минувшие две недели число выявляемых случаев заражения заметно снизилось, возросло оно в Санкт-Петербурге, Свердловской и Мурманской областях. В других регионах показатель практически не изменился, следует из подсчетов ТАСС.

Вирус ушел в регионы

На долю Москвы в четверг пришлось только 8,7% выявленных в России случаев заражения коронавирусом, на Подмосковье - менее 3%. Таким образом, эпидемический процесс в стране развивается в первую очередь за пределами Московского региона.

Высокая заболеваемость по-прежнему фиксируется в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Архангельской, Иркутской и Мурманской областях, в последние дни подъем регистрируется в Алтайском крае. В них зарегистрировали в общей сложности 18,3% всех новых случаев за сутки, следует из данных штаба.

Однако в большинстве регионов ситуация стабилизируется. В семи из десяти субъектов Федерации с наибольшим числом заразившихся коэффициент распространения коронавируса, по подсчетам ТАСС, не превышает единицу. Помимо Москвы и Подмосковья, это Ростовская (0,99), Нижегородская (0,94), Воронежская (0,91) области и Красноярский край (0,96), в Иркутской области показатель составил ровно 1.

Меньше или равен единице коэффициент в пяти из восьми федеральных округов - Центральном (0,91), Южном (0,83), Северо-Кавказском (0,86), Дальневосточном (0,98) и Северо-Западном, где показатель впервые почти за две недели снизился до 1. Во всех округах, где он немного превышает эту отметку, также фиксируется снижение коэффициента: с 1,05 до 1,02 в Приволжье, с 1,05 до 1,04 - на Урале, с 1,04 до 1,03 - в Сибири, свидетельствуют подсчеты ТАСС.