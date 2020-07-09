Глава Минпросвещения заявил, что утечек экзаменационных материалов ЕГЭ в 2020 году нет

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил об отсутствии утечек экзаменационных материалов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.

"Никаких утечек экзаменационных материалов нет", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" в четверг.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили ТАСС, что попыток взлома заданий ЕГЭ также не зафиксировано.

Основная волна сдачи ЕГЭ стартовала 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. На участие в ЕГЭ зарегистрировано около 714 тыс. человек.