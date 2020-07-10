"Сердечно-сосудистые заболевания: новый ракурс в условиях пандемии". Видеотрансляция

ТАСС

В ТАСС в онлайн-формате проходит круглый стол "Сердечно-сосудистые заболевания: новый ракурс в условиях пандемии".

В мероприятии участвуют председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава Сергей Бойцов, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" Минздрава Евгений Шляхто, Генеральный директор ФГБУ "Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи" Минздрава Виталий Омельяновский, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Минздрава Оксана Драпкина, генеральный директор "АстраЗенека" Россия и Евразия Ирина Панарина, основатель "Школы сердечной достаточности", врач-кардиолог псковской городской больницы Жанна Шлосберг и другие.

Организатором мероприятия выступает экспертно-аналитическая платформа по здравоохранению Фонда Росконгресс - Фонд "Контент".