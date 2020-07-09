Фонд Art Russe хочет установить в Санкт-Петербурге демонтируемый в США памятник Рузвельту

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Фонд Art Russe российского бизнесмена Андрея Филатова, который обратился к властям Нью-Йорка с предложением выкупить статую 26-го президента США Теодора Рузвельта, хотел бы установить памятник в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС в четверг Филатов.

В пресс-службе фонда ранее рассказали, что пока не получили от властей Нью-Йорка ответа на обращение. "Сначала надо купить, а потом - поставить [памятник] в Санкт-Петербурге", - сказал Филатов и добавил, что в фонде будут ждать ответа, сколько потребуется.

Ранее Art Russe заявил о готовности выкупить готовящиеся к демонтажу в США памятник Рузвельту и памятник Александру Баранову, который являлся правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII и начале XIX веков. Письма с таким предложением направлены властям Нью-Йорка и Ситки (Аляска).

В фонде отмечают, что Рузвельт является важным политическим деятелем, связанным с Россией на разных этапах развития истории двух стран. Учитывая историческую и художественную ценность монумента, защита и сохранение этого скульптурного произведения "критически важны для будущих поколений".

Что касается памятника Баранову, глава городской администрации Ситки Джон Лич в ответном письме заверил фонд, что судьба памятника будет решаться "с помощью общественного процесса, конструктивно, цивилизованно, уважительно к истории в данном деликатном вопросе".

Предложения о сносе памятников

Ранее газета The New York Times сообщила, что памятник Рузвельту, расположенный перед входом в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, будет демонтирован, предложение музея одобрила мэрия города. Представители музея подчеркнули, что демонтаж связан не с личностью 26-го президента США, а с "иерархической композицией" памятника. В центре монумента - сидящий на коне Рузвельт, с двух сторон от которого пешком идут индеец и африканец.

Убрать памятник Баранову в историческом центре города Ситки, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений, предложила группа горожан. Они выступили 23 июня на открытой сессии городского совета и заявили, что статуя может оскорблять чувства представителей коренных народов.

Фонд Art Russe основан в 2012 году и обладает одним из крупнейших частных собраний советского искусства, объединившим произведения выдающихся художников периода с 1917 по 1991 годы.