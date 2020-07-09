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Журналист Аркадий Бабченко внесен в перечень террористов и экстремистов

В 2018 году Национальная полиция Украины сообщила об убийстве журналиста в Киеве. Позже стало известно, что это оказалось инсценировкой с целью предотвращения покушения, Бабченко обвинил в подготовке покушения российские спецслужбы
Аркадий Бабченко Valentyn Ogirenko/Pool photo via AP
Описание
Аркадий Бабченко
© Valentyn Ogirenko/Pool photo via AP

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Журналист Аркадий Бабченко включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга в четверг.

В перечне указан Аркадий Аркадьевич Бабченко 1977 года рождения.

Бабченко - российский журналист и писатель, бывший военный корреспондент "Московского комсомольца", "Новой газеты". В 2017 году переехал на Украину, а в 2018 году Национальная полиция Украины сообщила о его убийстве в Киеве. Позже стало известно, что это оказалось инсценировкой с целью предотвращения покушения на журналиста. Бабченко обвинил в подготовке покушения российские спецслужбы.

В ноябре 2019 года Бабченко уехал с Украины.

Теги
УкраинаРоссияБабченко, Аркадий Аркадьевич
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