Госдума повышает предельный возраст службы для сотрудников таможни

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, который повышает на пять лет предельный возраст службы в таможенных органах.

"Предельный возраст повышается на пять лет по группам должностей сотрудников таможенных органов среднего, старшего и высшего начальствующих составов", - говорится в пояснительной записке.

Так, для майоров, подполковников, полковников таможенной службы максимальный возраст сдвигается с 55 до 60 лет, для генерал-майоров, генерал-лейтенантов, генерал-полковников таможенной службы - с 60 до 65 лет. Это предложение, отмечают в кабмине, поможет сохранить кадровый потенциал "из числа наиболее квалифицированных кадров, имеющих большой опыт службы в таможенных органах, и обусловлено увеличением периодов активного долголетия и продолжительности активной трудовой жизни граждан".