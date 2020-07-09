В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы до 10 лет за пропаганду наркопотребления

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Склонение к употреблению наркотиков посредством интернета предлагается наказывать лишением свободы до 10 лет, а любая пропаганда наркопотребления, приведшая по неосторожности к смерти двух и более лиц, может грозить колонией на срок 12-15 лет. Законопроект, разработанный членами комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, размещен в четверг в думской электронной базе данных.

Документ дополняет часть 2 статьи 230 Уголовного кодекса РФ, устанавливающей наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ, новым квалифицирующим признаком - "с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая сеть Интернет". За совершение такого преступления будет грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Одновременно вводится повышенная ответственность за любое склонение к потреблению наркотических средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.