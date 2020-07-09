На решение проблем с водоснабжением и водоотведением Сочи требуется около 100 млрд рублей

СОЧИ, 9 июля. /ТАСС/. Около 100 млрд рублей потребуется на решение проблем, связанных с водоснабжением и водоотведением в городе-курорте Сочи. Об этом в четверг в своем официальном телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Решение проблем, связанных с водоснабжением и водоотведением, строительством очистных сооружений, ливневками - нельзя откладывать. Это необходимо для комфортной жизни горожан и гостей курорта. Но на решение этих вопросов требуется порядка 100 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Глава региона отмечает, что бюджеты города и края самостоятельно с такой нагрузкой не справятся. Поэтому было инициировано создание федеральной программы "Сочи - жемчужина России". В ближайшее время муниципалитет определит приоритетные проекты в рамках программы, которые будут реализованы на условиях софинансирования.

Ранее в пресс-службе городской администрации сообщали, что была сформирована рабочая группа федерального проекта "Сочи - жемчужина России", направленного на развитие и улучшение систем водоснабжения и водоотведения города-курорта. Реализация масштабного проекта позволит полностью исключить попадание стоков в море и предотвратить подтопления на курорте после выпадения обильных осадков.

Одной из проблем города Сочи является то, что в результате длительных сезонных ливней, уровень воды в реках резко поднимается, что часто становится причиной подтоплений прибрежных населенных пунктов. Во многом это становится возможным из-за несовершенной системы водоотведения на курорте. Кроме того, Сочи является одним из самых популярных туристических городов России, куда ежегодно приезжают миллионы туристов. Из-за увеличения турпотока нагрузка на систему водоснабжения в туристический сезон увеличивается.