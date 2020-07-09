СК возбудил уголовное дело о геноциде жителей бывшей Сталинградской области во время войны

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде немецкими военными жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Волгоградской области по результатам процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградской области) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ ("Геноцид")", - сообщили в СК.

Из архивных источников следствие получило информацию о минимум 15 местах с захоронениями около 1800 мирных жителей Сталинграда, казненных с особой жестокостью фашистами во время войны. "С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года в ходе оккупации Сталинградской области СССР немецкие захватчики зверски расправлялись с советскими гражданами, в том числе пожилыми людьми, детьми и женщинами, которых они морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей. Имеются документальные свидетельства об убийстве мирных жителей в Дзержинском районе города Сталинграда, селах Аксай, Водино, Жутово I, Жутово II, Каменка, Перегрузное, Шелестово, хуторах Грызунов, Нижне-Яблочный, Тормосино (ныне - хутор Тормосин), станицах Верхне-Курмоярская, Нижне-Чирская", - сообщили в СК.

В частности, в станице Нижне-Чирской фашисты расстреляли около 50 воспитанников детского дома в возрасте от 4 до 15 лет. Также имеются исторические данные о том, что сотрудники немецкой комендатуры в оккупированных районах Сталинграда грабили жителей, подвергали истязаниям и избавлялись от них. Следствием для идентификации личностей погибших будет назначен целый комплекс экспертиз. Сейчас идут подготовительные работы для проведения раскопок в 15 местах с захоронениями. К раскопкам также будут привлечены силы военных, МЧС и поисковые отряды.