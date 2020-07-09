Россиянина отправили под суд в Латвии за попытку взятки с целью избежать карантина

РИГА, 9 июля. /ТАСС/. Материалы дела, возбужденного в отношении гражданина России, который пытался передать сотруднику Государственной службы пограничной охраны взятку, чтобы избежать двухнедельного карантина после пересечения границы, направлены в Даугавпилсский суд в Латвии направлены . Об этом в четверг сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Прокурор Даугавпилсской прокуратуры направил в суд уголовное дело, в рамках которого гражданин РФ обвиняется в том, что предлагал взятку сотруднику Государственной службы пограничной охраны. Взятка предлагалась, чтобы в паспорта не проставили печати о въезде в Латвию", - указывает ведомство.

Согласно данным уголовного дела, при пересечении контрольно-пропускного пункта "Силене" на латвийско-белорусской границе 22 июня этого года водитель микроавтобуса - гражданин РФ - обратился к сотруднику погранохраны с просьбой не проставлять ему и пассажирам печати в паспортах, чтобы избежать последующего 14-дневного карантина в Австрии. При этом конкретная сумма денег не называлась. Пограничник отказался от взятки и незамедлительно проинформировал начальство об инциденте.

По данным прокуратуры, обвиняемый признал свою вину в содеянном и согласился на оплату штрафа в размере €4 300.