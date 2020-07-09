Доступность яслей в России достигла почти 95%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Доступность дошкольного образования для детей 1,5-3 лет достигла в июне 94,7%. Об этом в четверг сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

"По состоянию на июнь 2020 года введено более 11,5 тыс. ясельных мест из запланированных 80 тыс. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за последние 6 месяцев выросла почти на 7% и составила 94,7%", - сообщили в аппарате.

Согласно нацпроекту "Демография", доступность яслей в России для детей 1,5-3 лет в 2021 году должна составлять 100%.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Всего на реализацию нацпроекта планируется направить 3,1 трлн руб.