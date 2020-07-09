Госдума вводит штрафы до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об административных штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете.

Статью 6.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ предлагается дополнить новым пунктом, где будет прописана ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, в интернете. Предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей. В качестве альтернативного наказания судья сможет в административном порядке приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 суток.

Совершение такого правонарушения иностранцем или лицом без гражданства повлечет за собой штраф в размере от 4 тыс. до 30 тыс. рублей "с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового, либо административный арест на срок до 15 суток".

Правительство предлагает ужесточить ответственность для операторов связи и интернет-провайдеров, если те не заблокировали информацию по требованию Роскомнадзора. Сейчас размеры этих штрафов составляют 3-5 тыс. рублей для должностных лиц и 50-100 тыс. рублей для юридических лиц, однако разработчики считают их несоразмерными прибылям операторов. Предлагается ввести штрафы для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Если в течение года оператор вновь не ограничит доступ к запрещенной информации, то суммы штрафов возрастут и составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 800 тыс. для юридических лиц.