В Роспотребнадзоре заявили, что формула коэффициента распространения COVID-19 адекватна

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Действующая формула расчета коэффициента распространения коронавируса позволяет адекватно оценивать эпидемическую ситуацию в регионах России. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Роспотребнадзора, отвечая на вопрос, не планирует ли ведомство уточнять формулу, чтобы учитывать так называемый популяционный иммунитет, формирующийся по мере прохождения эпидемии.

"В настоящее время мы используем формулу, которая разработана нашими специалистами и позволяет адекватно оценивать эпидемиологическую ситуацию", - подчеркнули в пресс-службе.

Согласно действующей формуле, коэффициент распространения, показывающий, сколько человек успевает заразить один инфицированный до его изоляции, равен отношению суммы числа случаев, выявленных за последние четыре дня, и суммы числа случаев за предыдущие четыре дня. При значении коэффициента ниже единицы и выполнении еще ряда требований Роспотребнадзор рекомендует приступать к смягчению ограничительных мер, введенных в регионе из-за коронавируса.