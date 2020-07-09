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Пандемия коронавируса нового типа

В Роспотребнадзоре заявили, что формула коэффициента распространения COVID-19 адекватна

Коэффициент распространения равен отношению суммы числа случаев, выявленных за последние четыре дня, и суммы числа случаев за предыдущие четыре дня

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Действующая формула расчета коэффициента распространения коронавируса позволяет адекватно оценивать эпидемическую ситуацию в регионах России. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Роспотребнадзора, отвечая на вопрос, не планирует ли ведомство уточнять формулу, чтобы учитывать так называемый популяционный иммунитет, формирующийся по мере прохождения эпидемии.

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"В настоящее время мы используем формулу, которая разработана нашими специалистами и позволяет адекватно оценивать эпидемиологическую ситуацию", - подчеркнули в пресс-службе.

Согласно действующей формуле, коэффициент распространения, показывающий, сколько человек успевает заразить один инфицированный до его изоляции, равен отношению суммы числа случаев, выявленных за последние четыре дня, и суммы числа случаев за предыдущие четыре дня. При значении коэффициента ниже единицы и выполнении еще ряда требований Роспотребнадзор рекомендует приступать к смягчению ограничительных мер, введенных в регионе из-за коронавируса.

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