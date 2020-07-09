Россияне покинули Испанию вывозным рейсом

МАДРИД, 9 июля. /ТАСС/. Граждане России в четверг вылетели из Барселоны в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота". Об этом сообщило генконсульство РФ в Барселоне в Twitter.

✈ Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" с гражданами России и других государств вылетел 9⃣ июля с.г. из Барселоны в Москву. На борту 122 пассажира. pic.twitter.com/LcW4Kg0lrQ

"Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" с гражданами России и других государств вылетел 9 июля из Барселоны в Москву. На борту 122 пассажира", - говорится в сообщении.

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 252,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 28,3 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.

