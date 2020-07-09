Суд ЕС разрешил не передавать правообладателям некоторые данные нарушителей авторских прав

ТАСС, 9 июля. Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил, что видеохостинги не обязаны предоставлять правообладателям адреса электронной почты и IP-адреса пользователей, нелегально публикующих пиратский контент. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на официальном сайте суда.

"Когда фильм нелегально загружен на онлайн-платформу, такую как YouTube, правообладатель может в соответствии с директивой о защите прав на интеллектуальную собственность запросить у оператора только почтовый адрес (загрузившего пиратский контент - прим. ТАСС) пользователя, но не IP-адрес, электронную почту или номер телефона", - говорится в сообщении.

Такое решение суд вынес после того, как в инстанцию обратились представители германского суда, рассматривающего дело о нелегальной публикации на YouTube в 2013-2014 годах фильмов "Паркер" (2012) и "Очень страшное кино 5" (2013), права на распространение которых принадлежали компании Constantin Film Verleih GmbH. Первоначально прокатчик запросил адреса электронной почты, номера телефонов и IP-адреса загрузивших фильмы на YouTube пользователей напрямую у Google, которому принадлежит видеохостинг. После того, как корпорация отказалась предоставить компании эти данные, она обратилась в суд.

Согласно директиве Европейского союза "О принудительном осуществлении прав на интеллектуальную собственность" от 29 апреля 2004 года, судебные органы могут потребовать предоставить данные нарушителей авторских прав, в частности, их имена и адреса.