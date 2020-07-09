Депутаты от ЛДПР предложили ввести электронные версии водительских прав

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (оба от фракции ЛДПР) обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву и министру транспорта Евгению Дитриху с предложением ввести электронные версии водительских прав и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). Текст писем распространила в четверг пресс-служба Нилова.

"В век цифровизации и новых информационных технологий открываются широкие возможности для обеспечения удобства идентификации комплекта различных документов. Предлагаем рассмотреть возможность внедрения электронной версии свидетельства о регистрации транспортного средства наряду с традиционной бумажной версией. Кроме того, аналогичный электронный формат можно предусмотреть и для водительского удостоверения", - говорится в обращениях.

Кроме того, либерал-демократы считают целесообразным наносить на электронные версии документов "специальный идентифицирующий знак - QR -код, штрих-код либо иной буквенно-цифровой код, позволяющий сотрудникам дорожной полиции оперативно получить полные сведения как о транспортном средстве, так и о водителе, предъявляющем этот документ в электронном виде".