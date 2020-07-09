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Московская международная книжная ярмарка состоится в "Манеже" 2-6 сентября

Ярмарка пройдет с соблюдением всех санитарных норм, которые будут действовать в Москве

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Московская международная книжная ярмарка будет проходить в "Манеже" 2-6 сентября. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Роспечати.

"Со 2 по 6 сентября нас ждет важнейшее профессиональное событие года - 33-я Московская международная книжная ярмарка. В силу сложившихся обстоятельств в этом году она пройдет по согласованию с правительством Москвы в Центральном выставочном зале "Манеж", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что смотр пройдет с соблюдением всех санитарных норм, которые будут действовать в Москве.

"Для проведения ярмарки этом году будет предоставлено одно из лучших городских пространств в сердце нашей столицы - исторический "Манеж", где пройдет большое количество литературных мероприятий, авторских встреч, презентаций книжных новинок, автограф-сессий и других", - цитирует пресс-служба главу Роспечати Михаила Сеславинского.

Сохранятся такие форматы мероприятий, как книжные презентации, авторские чтения, круглые столы, дискуссии.

Приезд зарубежных гостей, сказали в пресс-службе, во многом будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Программа почетного гостя, Республики Корея, пока прорабатывается в комбинированном формате, онлайн и офлайн.

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