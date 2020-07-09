Госдума в I чтении приняла законопроект об ответственности за подкуп третейских судей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении внесенный группой депутатов и вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком законопроект о введении ответственности за подкуп третейских судей.

Законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность за незаконную передачу третейскому судье денег, ценных бумаг, иного имущества, а также за незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за определенные действия или бездействие в том числе в виде штрафа в размере до 400 тыс. рублей, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной суммы подкупа или без такового.

Если сумма взятки составила более 25 тыс. рублей, то срок лишения свободы может составить до трех лет. Если речь идет о групповом сговоре и подкупе в размере более 150 тыс. рублей, то за это будет полагаться лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы подкупа или без такового.

Взятка в размере одного 1 млн рублей повлечет за собой срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы подкупа или без него.