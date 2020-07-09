Глава МВД Италии видит риск роста социальной напряженности вследствие пандемии

РИМ, 9 июля. /ТАСС/. Риск роста социальной напряженности в Италии реален, и ситуация может обостриться осенью на волне последствий пандемии. Об этом заявила в четверг министр внутренних дел Лучана Ламорджезе в одной из телепрограмм, передает агентство ANSA .

"Риск социальной напряженности совершенно конкретен, потому что в сентябре-октябре мы увидим последствия пандемии и серьезный экономический кризис. Будут закрываться магазины, у многих граждан не хватит средств для приобретения самого необходимого. И правительство делает все, чтобы ответить на все потребности населения", - сказала министр. Она назвала признаками роста социальной напряженности увеличение случаев насильственных действий в адрес представителей правоохранительных органов.

Согласно прогнозам итальянской ассоциации промышленников Confindustria, падение ВВП в 2020 году достигнет 10%, а потерять работу могут до одного миллиона человек. При этом, по данным Центробанка Италии, пандемия и связанные с ней ограничительные меры привели к снижению семейного дохода более половины населения Италии. По статистическим данным, 40% семей испытывают сложности с выплатой кредитов и треть семей заявили, что в случае повторения карантина без финансовых поступлений их накоплений хватит на расходы первой необходимости на три месяца.

Согласно прогнозу Национального института статистики (Istat), более трети итальянских компаний оказались перед угрозой закрытия из-за пандемии, что грозит потерей 3,6 млн рабочих мест. Риск банкротства касается 40% малых компаний, 22% средних и 18% крупных предприятий. В частности, 6 из 10 гостиниц, ресторанов и магазинов могут закрыться из-за последствий понесенного ущерба за месяцы карантина и последующие месяцы на фоне сокращения числа клиентов и снижения покупательной способности.

До сих пор в Италии проходили манифестации представителей отдельных секторов сферы услуг. Кроме того, две акции протеста в знак недовольства действиями правительства в период пандемии и принимаемыми мерами по восстановлению экономики устраивала оппозиция. Больших социальных взрывов в стране пока не отмечалось.