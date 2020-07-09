Дума позволяет вузам входить в уставный капитал малых инновационных предприятий

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении депутатский законопроект, позволяющий образовательным и научным организациям входить в уставный капитал малых инновационных предприятий.

Сейчас закон "Об образовании в РФ" разрешает вузам создавать новые хозяйственные общества и партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении результатов интеллектуальной деятельности. При этом закон не позволяет им входить в уставный капитал уже существующих хозяйственных обществ и партнерств, в том числе в малые инновационные предприятия. Аналогичные нормы действуют и в отношении бюджетных и автономных научных учреждений.

Как отмечают авторы инициативы, такие нормы существенно ограничивают инновационную и технико-внедренческую работу по применению результатов интеллектуальной деятельности. Так, создание нового хозяйственного общества или партнерства требует больше времени, чем вхождение в уставный капитал уже существующей организации. "Успешно функционирующие хозяйственные общества, имеющие необходимые финансовые и иные материальные, а также интеллектуальные ресурсы, выражают заинтересованность в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности образовательных и научных организаций, а образовательные и научные организации не могут внести результаты интеллектуальной деятельности в уставный капитал данных обществ по причине отсутствия четко прописанной в законе возможности осуществления таких действий", - отмечают депутаты.

В связи с этим авторы проекта предлагают закрепить в законе право образовательных и научных учреждений входить в уставный капитал хозяйственных обществ и партнерств, работающих в том числе в сфере малого инновационного предпринимательства и развития технопарков. Депутаты отмечают, что принятие законопроекта послужит более качественному внедрению в производство результатов интеллектуальной деятельности, созданных научными сообществами, их более оперативной коммерциализации. Кроме того, нововведение позволит повысить активность инновационной деятельности в регионах, уверены авторы инициативы.