Более 2,5 тыс. человек примут участие в полумарафоне "Забег.РФ" в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. любителей и профессиональных спортсменов 2 августа примут участие в полумарафоне "Забег.РФ" в Ростове-на-Дону. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщила основатель и руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу.

"Мы ожидаем более 2,5 тыс. человек, - сказала Шойгу, отвечая на вопрос о том, сколько человек примет участие в полумарафоне в Ростове-на-Дону. - У нас есть четыре дистанции, но люди бегут с разной скоростью, каждый верит в свое время, и оно у всех практически разное. Поэтому будем разделять людей по временным кластерам. Если ты профессиональный спортсмен и считаешь, что полумарафон можешь пробежать за два часа, то тогда тебе в одну сторону. Если ты считаешь, что все-таки пешком пройдешь, тогда тебе в другой кластер".

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, в регионе поэтапно снимаются ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. "На сегодня разрешены занятия и на свежем воздухе, и в помещениях спортивных объектов. Есть ограничение по количеству зрителей на спортивных объектах - не более 10% от общего количества мест, - напомнил Гуськов. - Нам ничто не помешает при соблюдении требований Роспотребнадзора провести на высоком уровне наше мероприятие "Забег.РФ", полумарафон 2 августа".

Маршрут полумарафона в Ростове-на-Дону начнется на площади Театральной, затем участники марафона побегут по улице Большой Садовой, в районе памятника бойцам Первой конной армии свернут на Ворошиловский мост, далее пробегут по левому берегу реки Дон мимо "Ростов-Арены" и тем же маршрутом вернутся на площадь Театральную.

Как сообщается на сайте "Забег.РФ", IV Всероссийский полумарафон пройдет 2 августа в 85 городах по всей стране. Синхронный старт будет дан в 09:00 мск. Участники смогут преодолеть дистанцию в 21, 10 и 5 км. Для детей организаторы приготовили дистанцию 1 520 м, которую они смогут пробежать вместе с родителями.

Организаторы рассчитывали провести Всероссийский полумарафон "Забег.РФ" в мае, однако этим планам помешала пандемия коронавируса. В этих условиях было принято решение провести активность в онлайн-формате. Участникам предложили пробежать свободную дистанцию и загрузить результат с трекера в специальную форму в личном кабинете на сайте. Данные поступят в турнирную таблицу, на основании чего участник сможет получить медаль финишера.