В Петербурге начали строительство нового корпуса для Госпиталя ветеранов войн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Строительство нового корпуса для Госпиталя ветеранов войн - крупнейшего на Северо-Западе специализированного медицинского учреждения - начали в Санкт-Петербурге. Здание построят до конца года, и в случае необходимости оно сможет оперативно начать прием пациентов с коронавирусом, сообщил в четверг губернатор города Александр Беглов.

"В первой декаде декабря новый корпус госпиталя должен будет принять первых пациентов. Это наш ответ на существующие вызовы", - приводит пресс-служба администрации Петербурга слова Беглова с церемонии закладки нового лечебно-диагностического корпуса.

Высокотехнологичный стационар будет рассчитан на 302 койки. В пресс-службе отметили, что при строительстве используют инновационные петербургские разработки. Их преимущества в быстроте возведения, а также в экономии полезной площади, минимальных нагрузках на перекрытия, значительном снижении сроков чистовой отделки. Также, по данным администрации, улучшенная теплоизоляция позволит экономить на потреблении энергоресурсов.

"В пятиэтажном здании разместятся хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория с самым современным оборудованием, отделение реанимации и интенсивной терапии. Здание спроектировано таким образом, что в случае необходимости его можно оперативно перепрофилировать для оказания помощи пациентам с COVID-19",- пояснили в городской администрации.

Госпиталь для ветеранов войн один из первых стал принимать пациентов с коронавирусной инфекцией, также его сотрудники работают и во временном госпитале в "Ленэкспо". "Ситуация с эпидемией коронавируса показала, что к таким событиям надо готовиться. Сегодня мы продолжаем развивать нашу стационарную сеть. Нам нужны постоянные стационары, которые при необходимости можно переформатировать", - сказал глава города.

На строительные работы и закупку оборудования из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга выделили более 2,8 млрд рублей.

О госпитале

Госпиталь для ветеранов войн - крупнейшее на Северо-Западе России специализированное медицинское учреждение, созданное для оказания высококвалифицированной амбулаторно-консультативной и стационарной медицинской помощи ветеранам, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, участникам боевых действий. В учреждении более 1 тыс. коек, развернутых в 18 специализированных клинических отделениях.

Ежегодно в госпитале проходят стационарное лечение более 27 тыс. пациентов.