Путин заявил, что эффективные меры поддержки бизнеса не должны исчезнуть после пандемии

НОВО-ОГАРЕВО, 9 июля. /ТАСС/. Многие меры поддержки бизнеса, принятые в период пандемии, должны остаться и после ее завершения. Такое мнение высказал в четверг президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.

"Многие из них [мер поддержки бизнеса в период пандемии] оказались очень эффективными и, конечно, нельзя, чтобы они исчезли после того, как исчезнет - надеюсь, что это когда-то произойдет, - эта самая пандемия несчастная", - сказал глава государства.

По его словам, нужно обобщить эти меры, а также уделить внимание их информационному сопровождению.

В своем выступлении на заседании набсовета АСИ глава "Опоры России" Александр Калинин отметил, что правительство в связке с бизнесом быстро реализовывало меры поддержки, предложенные президентом, но важно, чтобы предприниматели знали об этих мерах.

"Иногда можно создать хорошие меры, но если люди о них мало знают, то эффективность их снижается", - сказал Калинин. Он также обратил внимание на региональные меры поддержки, предложив учитывать их при составлении рейтинга делового климата.