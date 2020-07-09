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Формат школьных линеек 1 сентября будет зависеть от ситуации в регионах

В Минпросвещения заявили, что ситуация прояснится за ближайшее время

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Формат школьных линеек 1 сентября будет зависеть от эпидемической ситуации в каждом конкретном регионе РФ, сообщили в четверг ТАСС на горячей линии Минпросвещения.

"Ситуация прояснится в ближайшее время. И тогда уже будем начинать готовить детей. Пока планируем традиционно начать учебный год 1 сентября, всех детей встретить в школе. Но, конечно, проведение линеек будет зависеть от эпидемобстановки конкретно в каждом регионе", - сообщил собеседник агентства.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьные линейки в целях профилактики коронавируса планируется провести в 2020 году "в другом формате", при этом не указав, как именно они пройдут.

Роспотребнадзор ранее рекомендовал отменить все массовые мероприятия в школах до 1 января 2021 года в целях профилактики коронавируса.

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