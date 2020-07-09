В Воронежской области дополнительно направят более 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 9 июля. /ТАСС/. Депутаты Воронежской областной думы приняли изменения в региональном бюджете, направив на борьбу с коронавирусной инфекцией дополнительно еще более 1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента по итогам очередного заседания, которое провел председатель заксобрания Владимир Нетесов.

"Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты медработникам в связи с новой коронавирусной инфекцией увеличиваются на сумму почти 745 млн рублей. Кроме того, из резервного фонда правительства страны на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку соцработникам, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам из групп риска, также направляется более 95 млн рублей. Еще почти 16,5 млн рублей из этого фонда будет заложено на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства для устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - цитирует пресс-служба председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.

Еще более 38 млн рублей направят на подключение к инженерным сетям нового многофункционального медцентра в Воронеже, а также на строительство возле него новой поликлиники. 78 млн рублей выделено на детскую летнюю оздоровительную кампанию в условиях распространения вирусной инфекции.

Как пояснили в пресс-службе облдумы, изменения в закон Воронежской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" связаны с тем, что его доходы в 2020 году в целом увеличиваются на более 4,6 млрд рублей, расходы - на 11,2 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета увеличивается примерно на 6,6 млрд рублей, но является техническим.

"Значительная часть поступивших средств будет направлена на мероприятия в рамках борьбы с COVID-19, в том числе стимулирующие выплаты медикам и соцработникам, материальное оснащение медорганизаций региона. 1,3 млрд рублей безвозмездных поступлений из федерального бюджета направлены на оснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медорганизаций региона для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В Воронежской области за последние сутки выявлен 131 случай заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число выросло до 8 909. Из числа заразившихся выздоровели 7 024 человека, 76 умерли. России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 707 301 случай заражения, выздоровели 481 316 человек, умерли 10 843. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.