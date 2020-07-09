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Пандемия коронавируса нового типа

Захарова: Россия в ближайшее время направит в Казахстан еще 50 тыс. тестов на коронавирус

Дипломат сообщила, что первая партия медицинской помощи от российских НКО будет доставлена в республику 15 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия на фоне ухудшения эпидемической ситуации в Казахстане направит в республику дополнительно 50 тыс. систем тестирования на коронавирус. Об этом в четверг на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"В ближайшие дни с учетом осложняющейся эпидемиологической ситуации в республику будут направлены дополнительно 50 тыс. тест-систем и реагентов, - сказала Захарова. - Оказание помощи Казахстану осуществляется также по линии российских некоммерческих организаций, более 100 тыс. масок, 20 тыс. пар перчаток, термометры, антисептики и многое другое - это не полный список, было и многое другое, что в качестве посильной помощи представители российского гражданского сектора направят в течение июля в регионы Казахстана".

Дипломат сообщила, что первая партия медицинской помощи от российских НКО будет доставлена в центральноазиатскую республику 15 июля. Кроме того, она добавила, что всего с начала пандемии Россия уже предала Казахстану 18 тыс. тест-систем.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. На фоне ухудшения эпидемической ситуации власти приняли решение с 5 июля на 14 дней ввести ряд дополнительных ограничений с возможностью их продления или ужесточения.

Теги
КазахстанРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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