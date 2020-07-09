Первые детские загородные лагеря откроются в Оренбургской области 10 июля

ОРЕНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Летняя оздоровительная кампания 2020 года стартует в Оренбургской области в пятницу и пройдет в особом режиме с учетом ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в четверг в прямом эфире в Instagram вице-губернатор - министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

"Начинаем летнюю оздоровительную кампанию: с завтрашнего дня часть лагерей открывается", - сказала Савинова.

В министерстве социального развития Оренбургской области по запросу ТАСС уточнили, что 10 июля смены продолжительностью 14 дней начнутся в 10 загородных лагерях Оренбурга и Орска. По словам Савиновой, сотрудники лагерей будут работать вахтовым методом и не смогут покидать лагерь на протяжении двух недель. Все они прошли медицинское обследование, в том числе на коронавирусную инфекцию. Осмотр детей врачи проведут непосредственно перед заездом, попасть в лагерь не удастся при симптомах ОРВИ, уточнила вице-губернатор.

"Все лагеря в этом году [будут работать] с 50-процентной наполняемостью, не более 50% от мощности, достаточно четко продуманы вопросы зонирования детей с точки зрения отрядов, корпусов. В этом году мы не планируем проводить не просто межлагерные мероприятия, но даже и межотрядные. Детям надо разъяснять, что досуг должен быть в пределах одного отряда. Продуманы вопросы питания по отрядам", - сказала Савинова.

По ее словам, Роспотребнадзор повторно проверил все лагеря и дал положительное заключение на работу образовательных оздоровительных учреждений в период пандемии коронавируса. Вице-губернатор добавила, что продуманы инструкции на случай выявления в лагере ребенка с симптомами ОРВИ. По данным Минсоцразвития региона, всего в летний период 2020 года запланирована работа 28 загородных стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, большинство из них перенесли начало первой смены на конце июля.

В Оренбургской области зарегистрировано 4 515 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 88 - за прошедшие сутки, 3 343 пациента выздоровели, 25 - умерли. По данным регионального оперштаба, в стационарах находятся 707 человек с диагнозом COVID-19, 53 пациента в тяжелом состоянии, восемь - на искусственной вентиляции легких, 136 пациентов получают кислородную поддержку, еще 458 - в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном. В регионе остается обязательным требование носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте, сохраняется 14-дневный карантин для приезжающих из других стран и регионов РФ, если визит не связан с командировкой или работой вахтовым методом.