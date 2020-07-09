Агентство стратегических инициатив предложит системные решения проблем населения России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложит набор системных решений проблем населения на основе собранной ими информации. Об этом глава АСИ Светлана Чупшева сообщила на заседании наблюдательного совета агентства, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

Глава АСИ рассказала, что при помощи своего онлайн-ресурса агентство в условиях пандемии коронавируса узнавало о проблемах граждан, семей с детьми напрямую от людей. Она напомнила, что еще до введения ограничительных мер президент давал поручение АСИ и губернатору Новгородский области Андрею Никитину, который возглавляет рабочую группу Госсовета по демографии, начать такую работу.

"Чтобы посмотреть, с какими проблемами сталкивается семья при воспитании ребенка, пока ребенок не достигнет 18 лет. И полученный опыт помог нам решать проблемы семей, которые оказались также в самоизоляции в период пандемии", - пояснила Чупшева.

По ее словам, агентство помогало семьям решать проблемы с получением материнского капитала, с оформлением пособий, а также совместно с регионами и различными ведомствами поддерживало потерявших работу.

"Такие системные проблемы помогли выработать алгоритм федеральных ведомств, регионов [предоставления] конкретной адресной помощи каждому человеку, который за ней обратился. В наших планах - описать и систематизировать проблемы и барьеры, с которыми сталкиваются люди, семья. И под каждую ситуацию предложить набор системных решений, в том числе в виде наших проектов и лучших региональных практик, которые уже доказали свою эффективность", - добавила Чупшева.

Она пояснила, что решения будут вырабатываться по аналогии с национальной предпринимательской инициативой и национальной технологической инициативой, когда агентство шло от конкретных проблем каждого предпринимателя. "Теперь по такому же принципу хотели бы организовать работу с правительством, регионами, негосударственным сектором в социальной сфере. Это оказание услуг здравоохранения, образования и, конечно, социальной помощи", - отметила она.

О наблюдательном совете

Наблюдательный совет АСИ, возглавляемый президентом России Владимиром Путиным, определяет дальнейшую стратегию развития и приоритетов деятельности агентства, а также одобряет новые проекты и инициативы. Также традиционно перед заседанием набсовета подводятся прошлые итоги работы агентства.

Так, в 2019 году среди главных тем, которые поднимал Владимир Путин, было создание специальной цифровой платформы, с помощью которой предприниматели могли бы сообщать о случаях давления на их бизнес, создание условий для развития волонтерского движения для эффективного сотрудничества государства и бизнеса, НКО в социальной сфере и многое другое.