Госдума запросит у кабмина данные об обеспечении школьников горячим питанием с 1 сентября

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла протокольное поручение комитету по образованию и науке запросить в правительстве информацию о возможных проблемах с обеспечением школьников горячим питанием с 1 сентября 2020 года. Поручение было инициировано депутатами от КПРФ во главе с первым замруководителя фракции Николаем Коломейцевым.

Как напоминают авторы поручения, президент РФ Владимир Путин 1 марта подписал закон, в соответствии с которым школьники начальных классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием за счет бюджета. Согласно закону, нововведение должно заработать с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года.

"Однако до настоящего времени до регионов не доведены лимиты бюджетных обязательств на эти цели, не заключены соответствующие соглашения. Учитывая необходимость проведения конкурсных процедур, подобная ситуация ставит под угрозу возможность обеспечения бесплатным горячим питанием учащихся начальной школы с 1 сентября 2020 года", - отмечается в тексте протокольного поручения.

В связи с этим депутаты поручили профильному комитету Госдумы по образованию и науке запросить у правительства информацию "о причинах сложившейся ситуации", а также о планируемых сроках заключения соглашений с регионами и проведения конкурсных процедур.