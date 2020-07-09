ЮНЕСКО опровергла информацию об упразднении звания Послов доброй воли

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) планирует активизировать программу, регламентирующую деятельность Послов доброй воли. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель международной структуры, штаб-квартира которой находится в Париже.

"Ранее в СМИ появилась информация о том, что звание Послов доброй воли может быть упразднено. Хотим уточнить, что речь об этом не идет", - указали в ЮНЕСКО. "Программа Послов доброй воли и Артистов за мир не отменена. Напротив, Исполнительный совет попросил ЮНЕСКО ее реформировать с тем, чтобы укрепить ее, сделать более эффективной и соответствующей принципам Организации Объединенных Наций. Речь, в частности, идет о создании двухлетних мандатов, возобновляемых после соответствующей оценки", - сказал представитель организации.

Послы доброй воли ЮНЕСКО, как напомнили в штаб-квартире, - группа выдающихся общественных деятелей, приверженных идеалам ЮНЕСКО. "Они способствуют расширению и успеху миссии ЮНЕСКО, щедро посвящая свои таланты и общественное влияние привлечению внимания мировой общественности к деятельности организации", - подчеркнули в международной структуре. В разные годы этого звания были удостоены пианист Денис Мацуев, дирижер Валерий Гергиев, певицы Зара и Алсу, журналист, президент Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП) Виталий Игнатенко и другие.