Россотрудничество уделит особое внимание диалогу на пространстве СНГ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Диалог на пространстве СНГ будет одним из основных приоритетов работы Россотрудничества. Об этом заявил в интервью ТАСС новый глава агентства Евгений Примаков.

"На первый план среди основных приоритетов выходит сотрудничество со странами СНГ. Это наши ближайшие соседи, страны Содружества все менее характеризуются как что-то бывшее советское, потому что есть общая историческая память, есть историческое наследие. Важно чтить и помнить, что в каждой республике есть свои герои, но все они с одной исторической судьбой", - сказал он.

По словам Примакова, опыт совместной деятельности, накопленный странами ранее, может и сейчас служить надежным фундаментом как для сотрудничества на двусторонней основе, так и для многостороннего взаимодействия. "Сотрудничество в сфере инноваций, коммуникаций, здравоохранения, противодействия идеологии терроризма и отмыванию доходов, полученных преступным путем, диалог в сфере налогового администрирования, экологии и энергетики, транспорта и космоса, культуры и русского языка - вот не полный список сфер деятельности, которые нас могут и должны объединять, служа развитию наших государств", - подчеркнул он.

"Нас связывает уникальный опыт отношений дружбы и добрососедства. И наша ответственная задача приумножить и передать детям и внукам мир и взаимопонимание в наших сердцах и на наших границах", - заключил глава Россотрудничества.