В Мурманской области намерены ввести сертификацию гидов для поддержки туриндустрии

МУРМАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Власти в Мурманской области намерены прислушаться к инициативе представителей туриндустрии и законодательно закрепить сертификацию гидов в качестве поддержки и развития туризма в регионе. Об этом в четверг заявил журналистам губернатор Мурманской области Андрей Чибис после совещания с субъектами туриндустрии по актуальным для отрасли вопросам.

"Я поддерживаю инициативу принять соответствующие изменения в законодательстве на региональном уровне и ввести сертификацию гидов для того, чтобы, в том числе убрать с рынка нелегальных гидов, которые сейчас составляют недобросовестную конкуренцию тем, кто по-настоящему знает и любит область и готов оказывать эти услуги. В совокупности с законом "О самозанятых", который у нас с вами есть, это будет абсолютно легальный класс людей, способных работать гидами на территории области", - сказал Чибис, добавив, что этот вопрос обсудят в самое ближайшее время.

Он сделал акцент также на необходимости создания в регионе качественных инфраструктурных объектов для приема и размещения туристов, разработки новых направлений, маршрутов и продвижения Мурманской области на международном и федеральном уровнях. "Нам всем искренне хочется получить современную туристическую отрасль в нашей области, я не знаю другого такого региона, где бы был такой потенциал для туризма, начиная от природы, и до событийного туризма и промышленного, который у нас не развит. Здесь можно зарабатывать деньги круглый год", - подчеркнул глава региона.

Спрос на внутренний туризм, по мнению губернатора, в регионе есть, несмотря на пандемию. Ограничения на въезд в Мурманскую область отсутствуют, сняты ограничения на работу мест размещения до 20 человек. "Нет никаких ограничений сегодня для работы туроператорам для того, чтобы они с соблюдением всех мер предосторожности организовывали соответствующие туры. Спрос на внутренний туризм сегодня растет в геометрической прогрессии, и, судя по тем данным, которые есть у нас от представителей бизнеса, конечно, турист поехал и готов платить сильно дороже, чем платил за это раньше", - пояснил Чибис.

Следующим шагом станет создание рабочей группы при губернаторе Мурманской области, в которую войдут представители туристической отрасли. Такая группа появится в регионе уже на следующей неделе, сказал Чибис.