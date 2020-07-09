Дума выявила попытки противоправного влияния НПО на голосование по конституции

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ выявила факты противоправного влияния иностранных неправительственных организаций (НПО) на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к конституции РФ. Об этом в четверг заявил глава комиссии Василий Пискарев.

"Установлены факты распространения деструктивной, недостоверной, провокационной, противоречивой информации со стороны зарубежных НПО, финансируемых правительствами иностранных государств, таких как Великобритания, Германия, Канада, США, Чехия, Швеция, Европейской комиссией, а также нежелательными в России НПО "Человек в беде" (Чехия), фонд "Открытое общество" (США)", - сказал Пискарев.

Кроме того, парламентарий перечислил ряд СМИ, которые, по данным комиссии, распространяли фейки о голосовании. "Немецкая волна", Русская служба Би-би-си, "Голос Америки", "Радио Свобода", его региональные представительства, такие как "Крым.Реалии", "Север.Реалии", "Сибирь.Реалии". В настоящее время - "Медуза", "Открытые медиа", "МБХ медиа", - уточнил он.

По его словам, депутаты выявили "многочисленные факты нарушений порядка деятельности иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента" в части распространения материалов агитационного характера без соответствующей маркировки. "По нашему мнению, все эти публикации имеют цель повлиять на свободу волеизъявления граждан", - подчеркнул он.

Комиссия также зафиксировала увеличение зарубежного финансирования российских НКО на 20%. "Есть основания полагать, что была поставлена задача проявить максимальную активность по срыву голосования", - предположил Пискарев.