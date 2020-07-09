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Пандемия коронавируса нового типа

Дата снятия масок в Москве и новые минимумы. Главное о коронавирусе за 9 июля

© Артем Геодакян/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 707 301 случай заражения, из них новых — 6509 (их число не превышает 7 тыс. две недели подряд). За сутки умерли 176 человек, за весь период — 10 843.
  • Роспотребнадзор составил список из 13 стран для возобновления авиасообщения. В перечне оказались Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия, Шри-Ланка. 
  • Метро Санкт-Петербурга с 13 июля вернется к обычному режиму работы, Исаакиевский собор откроется для посетителей 19 июля.
  • Петербургские власти создали единую справочную службу по вопросам коронавирусной инфекции. Жители города могут обратиться в нее по короткому номеру Единой региональной информационно-справочной службы "122".

Москва

  • Всего зафиксировано 227 363 случая заражения, из них новых — 568 (минимум с 5 апреля).
  • С 13 июля отменяется обязательный масочный режим на улицах города (он сохранится в транспорте, магазинах и иных общественных местах). Подробнее о новом этапе снятия ограничений читайте здесь

Мир

  • Всего зафиксировано более 12 млн случаев заражения, умерли более 549 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
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Пандемия коронавируса нового типа
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