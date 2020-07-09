Дата снятия масок в Москве и новые минимумы. Главное о коронавирусе за 9 июля

Россия
- Всего зафиксирован 707 301 случай заражения, из них новых — 6509 (их число не превышает 7 тыс. две недели подряд). За сутки умерли 176 человек, за весь период — 10 843.
- Роспотребнадзор составил список из 13 стран для возобновления авиасообщения. В перечне оказались Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия, Шри-Ланка.
- Метро Санкт-Петербурга с 13 июля вернется к обычному режиму работы, Исаакиевский собор откроется для посетителей 19 июля.
- Петербургские власти создали единую справочную службу по вопросам коронавирусной инфекции. Жители города могут обратиться в нее по короткому номеру Единой региональной информационно-справочной службы "122".
Москва
- Всего зафиксировано 227 363 случая заражения, из них новых — 568 (минимум с 5 апреля).
- С 13 июля отменяется обязательный масочный режим на улицах города (он сохранится в транспорте, магазинах и иных общественных местах). Подробнее о новом этапе снятия ограничений читайте здесь.
Мир
- Всего зафиксировано более 12 млн случаев заражения, умерли более 549 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).