Греф считает, что онлайн-образование пока не может полностью заменить традиционное

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Образование с использованием виртуальных технологий пока не может полностью заменить традиционное, однако сочетание этих форматов создаст новую модель обучения. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в четверг в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, которое провел президент РФ Владимир Путин.

"Честно сказать, онлайн-формат не может заменить полностью офлайн-формат. Сочетание онлайн- и офлайн-форматов даст современную новую модель обучения. Пока мы не видим, что онлайн может полностью, в особенности в школах, заменить офлайновое обучение", - сказал он.

В этой связи Греф отметил, что в РФ "нужны возможности регулирования специальных правовых режимов в области образования". В качестве примера он привел законопроект об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации, который, по его словам, уже был принят Думой в первом чтении. "Там прописано образование для такого рода цифровых режимов. Но только онлайн-образование. Мы бы очень просили вас по результатам сегодняшнего заседания дать поручение, чтобы мы включили туда целиком все образование, не только онлайн-образование", - обратился Греф к Путину.

Глава Сбербанка отметил, что это позволило бы создавать экспериментальные школы, где можно было бы отрабатывать новые подходы к обучению детей. "Потому что, конечно, система образования достаточно консервативна. И экспериментировать на большом количестве школ или целиком на системе образования невозможно. Нужна отработанная модель сначала на группе школ. <...> А после того, как отрабатывались бы эти модели, уже можно было бы на всю систему образования какие-то элементы постепенно распространять", - пояснил Греф.

"Если бы такое поручение дали, мы бы [его] отработали. Поправки у нас уже есть, мы со всеми вместе это проговаривали, и мы бы ко второму чтению при поддержке правительства это могли бы все сформулировать и внести", - резюмировал глава Сбербанка.

Путин по итогам выступления Грефа поручил помощнику президента РФ Максиму Орешкину обсудить с главой Сбербанка его предложения. "Свяжитесь, пожалуйста, с Германом Оскаровичем и его предложения пообсуждайте поподробнее, включая и работу над законопроектом, о котором он сказал", - сказал Путин.