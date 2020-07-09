Полиция проверяет информацию об обстреле сайгаков с самолетов в Астраханской области

8 июля фотограф Евгений Полонский опубликовал видео, на котором легкомоторные самолеты пикируют на территории заказника в тот момент, когда там прятались от жары сайгаки. По словам автора видео, неизвестные обстреливали животных, в результате чего одна антилопа погибла.

АСТРАХАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Астраханской области проводят проверку по информации об обстреле стада краснокнижных сайгаков с трех легкомоторных самолетов на территории заказника "Степной" в Лиманском районе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Астраханской области в четверг.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОМВД России по Лиманскому району Астраханской области. Дознавателями опрошены инспекторы службы природопользования, которые во время обхода обнаружили мертвое животное. Изучается видеозапись, на которой зафиксирован момент пролета, устанавливаются все детали произошедшего", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в управлении, предварительно, следов обстрела животных не обнаружено. ТАСС пока не располагает комментарием руководства заказника "Степной".

Депутат Госдумы от Астраханской области Олег Шеин направил заявление в природоохранную прокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования и привлечь виновных к ответственности за жесткое обращение с животными.

"Разговаривал с руководством Волжской природоохранной прокуратуры. <…> началось административное расследование. То есть уже даны все задания и летчиков начали искать, чтобы привлечь к ответственности", - написал он в четверг в своем телеграм-канале.

О происшествии

Видео, появившееся 8 июля в социальных сетях, вызвало широкий общественный резонанс. На кадрах, запечатленных фотографом Евгением Полонским, легкомоторные самолеты, прилетевшие, по словам автора видео, со стороны Калмыкии, летают прямо над стадом краснокнижных сайгаков и, как уверяет фотограф, обстреливают их. Напуганные животные разбежались в разные стороны, одна антилопа, по словам Полонского, погибла.