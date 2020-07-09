В Северной Осетии объявили конкурс на лучший эскиз памятника медикам

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 июля. /ТАСС/. Комитет архитектуры и градостроительства Северной Осетии объявил конкурс на лучший проект памятника медработникам, которые посвятили себя борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальном сайте комитета.

"К участию в конкурсе приглашаются скульпторы, архитекторы, художники и дизайнеры, а также студенты архитектурных и художественных вузов", - говорится в сообщении.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по 8 сентября 2020 года. Победителям конкурса будет вручена денежная премия от благотворительного фонда "Иристон": за первое место - 50 тыс. рублей, за второе и третье место - по 30 и 15 тыс. рублей соответственно.

Во Владикавказе 20 июня состоялась торжественная церемония закладки камня в основание будущего памятника медикам. Инициатором создания памятника является глава республики Вячеслав Битаров.