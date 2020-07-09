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Следственный комитет с начала года разыскал 99% пропавших детей

Большинство разыскиваемых детей - воспитанники детских домов и школ-интернатов, самовольно ушедшие оттуда

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следователи разыскали 99% пропавших в России детей с начала 2020 года. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко по итогам проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным оперативного совещания.

"В рамках работы по установлению местонахождения без вести пропавших несовершеннолетних лиц на территории РФ с начала текущего года разыскано 5696 детей из 5734 пропавших", - сообщила Петренко.

Подавляющее большинство разыскиваемых детей - воспитанники детских домов и школ-интернатов, самовольно ушедшие оттуда.

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