Коронавирус в ближнем зарубежье. Пандемия не отступает

Наиболее напряженной остается ситуация в Киргизии, где остро не хватает медицинского персонала. Накануне в регионах страны была объявлена всеобщая мобилизация медработников. К процессу лечения заразившихся коронавирусом привлекают преподавателей мединститутов и ординаторов. Для приема инфицированных в Бишкеке и Чуйской области экстренно готовят не только отделения больниц, но и санатории, отели, общежития. Развернуты девять крупных стационаров в спортивных и производственных помещениях. Пациентов размещают и на территории бывшей авиабазы США вблизи бишкекского аэропорта Манас. Духовное управление мусульман Киргизии в четверг предложило властям страны имеющиеся в его распоряжении здания для организации в них обсерваторов.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Страны ближнего зарубежья ведут активную борьбу с коронавирусом нового типа, но пандемия не отступает. В Киргизии не хватает не только врачей и другого медперсонала, но и мест для размещения больных. Свои помещения под обсерваторы предложило Духовное управление мусульман республики. За последние сутки зафиксированы два рекордных прироста зараженных за сутки - в Казахстане и Узбекистане. В Казахстане будущий понедельник объявлен днем траура по жертвам пандемии.

За последние сутки в республике выявлен 361 новый случай заражения, общее число составило 8 847. Как заявила в четверг представитель министерства здравоохранения Айнура Ахматова, Киргизия идет по худшему сценарию развития ситуации с коронавирусом. С четверга в республике приостановили межобластные автобусные перевозки пассажиров.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что страна несет существенные потери в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. "Мы находимся в ситуации беспощадной борьбы за здоровье народа. Успех этой борьбы зависит от нашего единства. Коронавирусная инфекция принесла нашему народу много горя, из-за болезни мы потеряли десятки наших соотечественников", - сказал Жээнбеков.

В соседнем Узбекистане в четверг был зафиксировано наибольший показатель зараженных за сутки - 421. Общее число инфицированных в стране составило 11 259. Накануне в республике были вновь введены отмененные ранее ограничения. В частности, с 10 июля во всех государственных и прочих учреждениях запрещено проводить любые мероприятия, ограничивается движение общественного и личного автотранспорта. Предприятиям, независимо от вида собственности, рекомендовано организовать работу персонала на удалении и отправить сотрудников в отпуск. Устанавливается полный запрет на проведение всех развлекательных, свадебных, семейных и прочих мероприятий, людям старше 65 лет запрещено находиться в общественных местах.

Траур по жертвам пандемии

Антирекорд в 1 962 новых случая инфицирования зафиксирован в Казахстане. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал в четверг распоряжение, в соответствии с которым 13 июля объявлен днем общенационального траура по гражданам, умершим от коронавирусной инфекции. К настоящему времени в республике зафиксировано 264 летальных исхода, общее число зараженных достигло 53 021.

Минздрав Казахстана сообщил в четверг, что для борьбы с коронавирусом в стране не хватает более 3 тыс. медиков. "Непосредственно в инфекционных и провизорных больницах работает более 23 тыс. медицинских работников, из них 5 тыс. составляют врачи. Не хватает врачей, сегодня потребность во врачах - 1,4 тыс., а средних медработников - 1,7 тыс.", - пояснила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният. По ее словам, несмотря на призыв Минздрава к мобилизации, обращенный к медработникам, не все частные и ведомственные медицинские организации задействованы в борьбе с пандемией.

Глава министерства Алексей Цой сообщил в четверг, что республика ожидает поставку из России препарата от заболевания, вызываемого коронавирусом. "Сейчас мы получили первую помощь из РФ - это средства индивидуальной защиты, костюмы. Помимо этого, на днях к нам должен прийти другой груз, там лекарства. Предварительно, идет препарат "Фавипиравир", который произведен в РФ. Предварительные договоренности были на порядка 2,5 тыс. курсов для лечения на уровне стационара среднетяжелых и тяжелых случаев заболевания", - сказал он.

В рамках средних показателей

В ряде стран ситуация стабилизировалась, и ежедневный прирост там не выходит за рамки средних показателей последних недель. Так, в Грузии, где число новых случаев заражения за сутки стабильно не превышает десятка, в четверг даже разрешили проводить с 13 июля культурные мероприятия под открытым небом. "Я думаю, что летом, когда внутренний туризм приобретает все большую актуальность, это становится наиболее важным", - сказал премьер-министр республики Георгий Гахария. Кроме того, правительство страны приняло решение поддержать фермеров в связи с пандемией и запустить программу субсидирования сбора урожая винограда, в рамках которой цена отдельных сортов не будет ниже 0,8 лари (около $0,3). В случае необходимости государство само будет выкупать виноград у фермеров.

В Армении, где процент зараженных относительно численности населения остается самым высоким в ближнем зарубежье, суточный прирост составил 526 - это тоже средний показатель последнего времени. В четверг министр здравоохранения республики Арсен Торосян заявил, что в стране нет инфицированных, находящихся в очереди на госпитализацию: все, кто в ней нуждается, размещены в больницах.

В рамках средних значений держится прирост инфицированных в Таджикистане (49 за прошлые сутки), в Азербайджане (542), на Украине (810), в Белоруссии (221) и Молдавии (330). По-прежнему ни одного случая инфицирования официально не зафиксировано в Туркмении. Между тем, накануне Министерство здравоохранения и медицинской промышленности страны распространило обновленное руководство по профилактике коронавируса, которое разработано для "предотвращения инфекционных заболеваний". В Туркмении сейчас находится группа экспертов ВОЗ, которая прибыла, чтобы оценить эпидемиологическую ситуацию и дать рекомендации по улучшению мер защиты от коронавируса. С начала пандемии в мире власти республики ввели жесткие ограничения на въезд и международное авиасообщение, все прибывающие из-за рубежа проходят карантин. Внутри страны карантинных мер не вводили.