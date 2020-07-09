Путин запретил губернаторам снижать расходы бюджетов на помощь тяжелобольным детям

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от губернаторов не снижать расходы региональных бюджетов на помощь тяжелобольным детям ниже уровня нынешнего года. Соответствующий пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля в четверг перечне поручений главы государства по итогам его обращения к гражданам России 23 июня.

"Органам исполнительной власти субъектов РФ не допускать снижения в 2021 году и последующие периоды расходов бюджетов субъектов РФ на оказание медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, включая приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации, по сравнению с указанными расходами, предусмотренными на 2020 год", - говорится в поручении, адресованном губернаторам российских регионов.

Доклад по этому вопросу глава государства ждет до 20 сентября, далее - ежегодно.

В телеобращении 23 июня Путин отметил, что для помощи детям с тяжелыми заболеваниями нужно государственное решение. Он предложил с 1 января 2021 года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. При этом повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год. Полученные за счет этого около 60 млрд рублей в год Путин предложил направить целевым образом на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. При этом президент подчеркнул, что все уже действующие программы лечения редких заболеваний детей должны быть безусловно сохранены.