Главу департамента здравоохранения Томской области уволили после публикации фото из морга

ТОМСК, 10 июля. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин уволил главу областного департамента здравоохранения Александра Холопова после скандальной истории с публикацией фотографий и видео, на котором изображены тела людей из морга патологоанатомического бюро области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

Ранее газета "МК в Томске" опубликовала материал с фотографиями помещений, похожих на комнаты морга патологоанатомического бюро области, забитых черными мешками. Снимки сопровождались пояснениями, что в мешках тела людей, в том числе погибших от коронавирусной инфекции в Томске, и что сейчас бюро не справляется со складированием тел. Региональный оперштаб опроверг эту информацию со ссылкой на главу бюро Павла Горха, заявив, что в мешках "мусор и ветошь". После этого журналист газеты выложил в сеть новые фотографии и видео, на которых отчетливо видны тела людей в черных пакетах.

"Не хочу подтверждать или опровергать факты, изложенные в интернете в отношении одного из томских моргов. Для этого создана комиссия, которая в ближайшие дни закончит работу. Но у меня уже сегодня есть простые человеческие вопросы: как в закрытое медучреждение могли зайти посторонние люди? Почему там не работает система пропускного режима? Почему никто из чиновников от медицины до сих пор не может внятно объяснить ситуацию?" - приводятся в сообщении слова Жвачкина.

При этом со ссылкой на главу региона добавляется, что "за организационный бардак на таком важном объекте, за отсутствие надлежащего контроля" губернатор освобождает от должности начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова.

"В суточный срок в медучреждении должен быть установлен жесткий пропускной режим, а в целях недопущения таких ситуаций впредь оборудовать систему видеонаблюдения. Недопустимо, когда посторонние люди оказываются в таких местах, ведут съемки и затем выкладывают фото в интернет", - сказал губернатор.

По данным регионального оперштаба на 9 июля, в Томской области было зарегистрирован 2 771 случай заражения коронавирусом (54 из них - за последние сутки), 1 571 человек выздоровел, 22 - умерли.