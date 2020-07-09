В Северной Осетии около 60 тыс. семей получили сертификат на маткапитал

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 июля. /ТАСС/. Почти 60 тыс. семей в Северной Осетии получили сертификат на материнский капитал, сообщили в пресс-службе ПФР по республике.

"Численность семей Северной Осетии, имеющих сертификат на материнский капитал, сегодня составляет 59 938 человек. Из них 33 049 уже использовали эти деньги на самое востребованное среди семей в республике направление - улучшение жилищных условий, используя и кредитные средства", - говорится в сообщении.

Общая сумма выплат по данному направлению только за первое полугодие 2020 года составила в Северной Осетии 448,3 млн рублей. На образование детей направили средства материнского капитала 1 826 семей (за первое полугодие сумма выплат составила 6,2 млн рублей).

Семьям с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй ребенок, Пенсионный фонд осуществляет ежемесячную выплату из средств материнского капитала. В 2020 году ее размер составляет 10 087 рублей. Такую выплату в республике получают 667 семей, а самих выплат произведено с начала реализации поправки на общую сумму 49 млн рублей (в первом полугодии текущего года - 13,6 млн рублей).