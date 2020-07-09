Глава Адыгеи потребовал от чиновников строго следить за распределением выплат гражданам

МАЙКОП, 9 июля. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов требует от местных чиновников строго следить за распределением выплат гражданам, положенных им в рамках поддержки в период пандемии.

"Нужно строго следить за справедливым распределением средств и своевременным предоставлением выплат, чтобы полностью исключить жалобы медиков", - сказал Кумпилов, выступая в четверг на совещании с членами республиканского кабинета министров. Он подчеркнул, что все поручения президента РФ в полном объеме должны быть реализованы, а средства доведены до каждого получателя. "Также у меня были прямые поручения по выплатам медикам. Вся эта работа должна быть прозрачной",- заметил Кумпилов. Он также поручил заранее принимать управленческие решения для выполнения всех социальных обязательств.

В пресс-службе главы региона ТАСС сообщили, что в настоящее время республике 14 799 заявителей получили пособия по 5 тыс. рублей на детей до трех лет. Общая сумма выплат составила почти 199 млн рублей. "Также 73 453 ребенка от 3 до 16 лет получили единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, на эти цели направлено почти 1,8 млрд рублей", - продолжили в пресс-службе. Кроме того, за счет республиканских средств 10 886 малоимущих семей в регионе получили единовременную денежную выплату на общую сумму 395 млн рублей.

В пресс-службе заметили, что Адыгея включена в перечень регионов, где с 1 января текущего года семьи в случае рождения третьего ребенка или последующих детей будут получать ежемесячные денежные выплаты в размере прожиточного минимума до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. "Предоставляются выплаты материнского капитала федерального и регионального уровней. Региональный материнский капитал по 50 тыс. рублей в этом году получили 326 семей на общую сумму 16,3 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Также с 1 июня в регионе началось предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет. "Размер выплаты составляет почти 4,8 тыс. рублей - это 50% от величины прожиточного минимума ребенка в регионе. На эти цели предусмотрено более 430 млн рублей, из них уже предоставлено 194,5 млн рублей", - заметили в пресс-службе. Помимо этого, с 31 марта увеличен максимальный размер пособия по безработице с 8 тыс. до 12,1 тыс. рублей. А семьям с детьми, где один из родителей остался без работы, пособие увеличивается из расчета 3 тысячи рублей на каждого ребенка. "В республике 1095 человек уже получают такие пособия на 1 815 детей", - пояснили в пресс-службе.

Работающие граждане старше 65 лет, которые из-за пандемии находятся на самоизоляции, получают оплачиваемые больничные отпуска. "На эти цели по линии Фонда соцстрахования уже направлено более 80 млн рублей. Кроме того, в этом году единовременно 2 534 ветеранам предоставлено в общей сумме 24,5 млн рублей", - заключили в пресс-службе.