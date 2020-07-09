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Курьерам Delivery Club в Москве выплатили 9 млн рублей долгов по зарплате

Сотрудники не получали зарплату с мая

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следователи добились выплаты сотрудникам Delivery Club в Москве 9 млн рублей задолженности по зарплате.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, проверка по факту невыплаты зарплаты сотрудникам службы доставки была начала 7 июля по указанию руководителя столичного главка СК Андрея Стрижова. По данным следствия, с мая сотрудникам не выплачивалась зарплата.

"Руководство территориального подразделения совместно со следователями провели встречу с представителями компаний для урегулирования сложившейся ситуации. К настоящему времени погашена задолженность по невыплаченной заработной плате перед 325 работниками в общей сумме свыше 9 млн рублей", - сообщила Иванова.

В пресс-службе прокуратуры Москвы ТАСС уточнили, что сейчас погашается долг по зарплате на сумму 9,9 млн рублей. "По информации сервиса доставки еды, одному из партнеров-логистов переведены денежные средства, предназначенные для оплаты труда работников, однако курьерам они не были выплачены. Указанная организация не находится по месту регистрации, в связи с чем данная информация направлена для принятия мер налогового контроля", - пояснили в прокуратуре.

Прокуратура ранее начала проверку после сообщений в соцсетях работников Delivery Club о невыплате зарплаты. Установлено, что работники состоят в трудовых отношениях с 6 организациями-логистами, у которых с сервисом доставки еды заключены договоры. "В этой связи проводятся проверки исполнения требования трудового законодательства в организациях-подрядчиках. В проводимых проверках задействовано 5 межрайонных прокуроров", - добавили в надзорном ведомстве. Ситуация находится на контроле прокуратуры Москвы.

Ранее в четверг Delivery Club объявил о намерении полностью изменить систему контроля подрядчиков, в частности, тщательно проверять своевременность выплат. В компании также подтвердили, что большинство курьеров логистической компании, задержавшей заработную плату за май и первую половину июня, получили выплаты в полном объеме. В общей сложности с задержкой зарплаты столкнулись 326 курьеров - все они работали через одну логистическую компанию - ООО "Амароли".

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