Жителям Ивановской области старше 65 лет разрешили ходить в магазины и аптеки

ТАСС, 9 июля. Губернатор Ивановской области ослабил режим самоизоляции для людей старше 65 лет, им разрешено выходить из дома в аптеку и в магазин за товарами первой необходимости, а также выгуливать собак и выносить мусор. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Станислав Воскресенский 9 июля внес изменения в указ "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности". Жителям региона старше 65 лет разрешено покидать места проживания для посещения магазинов, торгующих товарами первой необходимости, аптек, а также для прогулок с домашними животными и выноса бытового мусора", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По данным пресс-службы правительства Ивановской области, 16-летним подросткам также разрешили без родителей посещать торгово-развлекательные центры, ранее это могли делать только совершеннолетние. Торговые центры начали работать в регионе с 7 июля, посетители обязаны находиться них в масках, одноразовых перчатках, соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра. В торговом зале должно быть не более одного человека на 10 кв. метров площади. С 6 июля в Ивановской области открыли детские сады, библиотеки, автошколы, летние кафе, возобновили действие социальных карт и транспортного приложения универсальных карт школьника, оказание плановой медицинской помощи, прогулки на свежем воздухе, тренировки профессиональных спортсменов на стадионах и в спортзалах.

В Ивановской области в последние сутки выявлено 72 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число с начала пандемии выросло до 5 304. Из числа заразившихся выздоровел 3 331 человек, 53 умерли.