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Пандемия коронавируса нового типа

В Башкирии до 26 июля продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Пожилым людям по-прежнему разрешается покидать свои дома тоько для покупки продуктов, пополнения баланса телефона, а также поездок на дачи и кладбища

УФА, 9 июля. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, продлив режим самоизоляции для лиц старше 65 лет до 26 июля. Об этом сообщается на сайте руководителя республики.

"Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции сохраняется в отношении лиц старше 65 лет до 26 июля 2020 года, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в салоны связи, поездок к садовым и дачным участкам, посещения кладбищ", - сказано в сообщении.

Кроме этого, оперативный штаб региона по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принял решение с 15 июля разрешить работу профилакториев и санаторно-оздоровительных лагерей, имеющих штатный медицинский персонал. Также с этого числа могут открыться отдельные детские оздоровительные и пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха детей.

По состоянию на 9 июля в Башкирии подтверждено 5 778 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 3 662 человека, на лечении в стационарах остаются 382 пациента, умерли 19 человек.

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РоссияБашкортостанХабиров, Радий ФаритовичПандемия коронавируса нового типа
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