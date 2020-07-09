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Голосование по поправкам в конституцию
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Роскомнадзор передал МВД материалы для наказания СМИ-иноагентов за фейки о голосовании

Ранее депутат Василий Пискарев сообщил, что фейки распространяли зарубежные НПО, финансируемые правительствами Великобритании, Германии, Канады, США, Чехии и Швеции

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор передал МВД материалы для привлечения иностранных СМИ - иностранных агентов к ответственности за распространение недостоверной информации об общероссийском голосовании по поправкам к конституции. Об этом в четверг заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ.

"В Министерство внутренних дел передали ряд материалов для привлечения к административной ответственности тех ресурсов, через которые распространялась фейковая, недостоверная информация и которые относятся сейчас к иностранным СМИ-иноагентам", - сказал Субботин.

Среди них представитель ведомства упомянул "Радио Свобода", "Крым.Реалии". "Кавказ.Реалии", "Сибирь.Реалии" и "Север.Реалии". "Это все достаточно большие интернет-ресурсы, на которых идет, действительно, с одной стороны - жесткая пропаганда, с другой стороны - это такая вот капля за каплей, soft power (мягкая сила - прим. ТАСС)", - отметил он, подчеркнув, что деструктивные идеи внедряются "по региональному признаку".

Ранее глава думской комиссии Василий Пискарев сообщил о установлении фактов распространения фейков со стороны зарубежных НПО, финансируемых правительствами Великобритании, Германии, Канады, США, Чехии и Швеции.

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РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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